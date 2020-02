Antes do arranque do Cortejo, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, confirmou aos jornalistas a taxa de ocupação hoteleira de 76%. Segundo disse, estão: 25 mil turistas nos hotéis, aos quais se juntam centenas nos alojamentos locais. O cortejo tem início marcado para as 20 horas, na rotunda Harvey Foster, terminando na Praça da Autonomia.