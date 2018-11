Eduardo Cabrita considera crucial o aumento do Porto do Funchal

O director da MSC Portugal, Eduardo Cabrita, disse considerar “crucial” o aumento do Porto do Funchal. O dirigente falava na durante a cerimónia de apresentação do navio ‘MSC Seaview’, hoje em escala na Madeira.

Eduardo Cabrita lembrou que os navios são cada vez maiores e que as perspectivas no sector para a próxima década são de que “o número de cruzeiros possa crescer acima dos 30%”.

O director da MSC Portugal anunciou também que a MSC prevê lançar mais 14 novos navios até 2027, totalizando então a frota de 29 cruzeiros. O plano de investimento 2017/2017 contempla 13,6 mil milhões de investimento.

Na apresentação Eduardo Cabrita destacou o avanço tecnológico que equipa estes gigantes dos mares. “Os nossos navios trazem tudo o que tecnologicamente existe”, sublinhou o dirigente da companhia líder na Europa, e em Portugal, no mercado de cruzeiros.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, está entre os muitos convidados que a bordo do navio nesta escala de estreia no Funchal. Após a cerimónia de apresentação decorrerá uma visita ao navio.