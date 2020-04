Edifício do Campo da Barca reabre segunda-feira, 6 de Abril

O Edifício do Campo da Barca, na Rua Pestana Júnior, nº 6, onde estão sediados os serviços da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e a Investimentos Habitacionais da Madeira, reabre esta segunda-feira, dia 6 de abril. Recorde-se que o edifício se encontrava encerrado desde o passado dia 23 de março, após confirmação de infecção de um funcionário deste prédio do sexo masculino por COVID-19 no dia anterior. A partir desse momento, todos os trabalhadores cumpriram quarentena no domicílio.

Após investigação epidemiológica e acções de desinfecção que contemplaram todos os espaços e andares do Edifício do Campo da Barca, o delegado de Saúde Pública do Município do Funchal declarou hoje, após vistoria, a cessação de encerramento deste estabelecimento de utilização pública, atestando assim que reúne condições higio-sanitárias para retomar a actividade. Contudo, manter-se-á e será reforçado, obviamente, o plano de contingência elaborado para a COVID19, observando as orientações da Autoridade de Saúde Nacional e respectivas adaptações à Região Autónoma da Madeira pela Autoridade de Saúde Regional, que apresenta princípios, medidas e linhas orientadoras para que cada um dos serviços possam mais facilmente desenvolver os seus próprios planos de continuidade.

Este estabelecimento reabre, assim, na segunda-feira, as portas com os serviços mínimos assegurados, tanto da Secretaria Regional de equipamentos e Infra-estruturas, como da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e da Investimentos Habitacionais da Madeira, cumprindo as determinações do Governo Regional.