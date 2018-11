Edgar Silva quer “mudança política” e não uma “dança de cadeiras”

O coordenador regional do PCP-Madeira, Edgar Silva, apresentou há instantes as directrizes pelas quais o partido irá guiar o seu 10.º congresso, a decorrer nos dias 1 e 2 de Dezembro, no Hotel Buganvília, e onde se aponta para uma assistência a rondar entre as 150 e 200 pessoas.

Contando com a presença do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e ainda de um membro da comissão política, Jorge Cordeiro, este congresso irá guiar-se por “três grandes desafios de ordem política”, sendo que o particular foco está na “mudança política que faça a diferença”.

“O primeiro grande desafio político tem a ver com uma ideia associada ao actual quadro político, a ideia de que não basta para o futuro da Região mudar uns por outros no comando da política de Direita, ou seja, a grande questão que está colocada à Região e ao seu futuro não é apenas uma dança de cadeiras, nem mudar umas pessoas por outras. A grande questão é a mudança para uma política que faça a diferença e nós apontamos para o congresso um futuro regional e uma autonomia em que o PCP deve ser mais forte”, começou por referir o comunista, acrescentando que “não basta mudar uns por outros”, alertando ainda que não se “considere apenas um mais ou menos sorridente e um mais ou menos carrancudo” na hora do sufrágio.

“A questão que está colocada não é nos tiques, nos feitios ou no jeito. O que está em causa é a natureza das políticas”, reforçou Edgar Silva, ladeado por Ricardo Lume e Herlanda Amado.

“Contrapor os profundos problemas” e apostar no rejuvenescimento

O segundo grande desafio deste congresso passa pela necessidade de se “contrapor os profundos problemas, e alguns dramáticos, vividos pelas pessoas e trabalhadores” madeirenses, tais como “exploração, precariedade, desigualdades e pobreza”, mas também abordando “os grandes e profundos problemas sociais”.

“Neste congresso pretendemos identificá-los, mas também contrapor, apresentando propostas que possam apontar a uma política alternativa para a Região”, referiu Edgar Silva.

Relativamente ao terceiro grande desafio deste congresso esse passa por “renovar, rejuvenescer e reforçar o PCP, para que existam condições mais sólidas e consistentes para um futuro diferente no desenvolvimento regional”.

O programa do congresso nos dois dias

O 10.º Congresso Regional do PCP-Madeira inicia-se no sábado, dia 1 de Dezembro, logo pelas 9h30, com o período de recepção aos delegados e convidados. Já entre as 10 e as 13 horas iniciam-se os trabalhos, com uma pausa para almoço entre as 13 e as 15 horas.

Na parte da tarde há novamente sessão de trabalhos até às 18h30, com intervalos pelo meio, sendo que na referida hora haverá reunião reservada apenas a delegados. Para as 20 horas está agendada reunião da Direcção da Organização Regional.

No domingo, dia 2 de Dezembro, os trabalhos decorrem entre as 10 e o meio-dia, com a sessão de encerramento a ter lugar entre as 12 e as 13 horas, espaço em que Jerónimo de Sousa irá intervir.