Economia volta a acelerar, embora ligeiramente

Em Agosto 2018, a “economia regional inverte tendência e acelera ligeiramente”, evidencia numa curta nota, divulgada esta tarde, a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Assim, o Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) “revela que, no mês de Agosto de 2018, a actividade económica na Madeira acelerou ligeiramente (de 0,1% para 0,2%) face ao mês anterior”.

Refira-se que o IRAE “é um instrumento de síntese que tem como objetivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações, não se apresentando como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB). Para mais informações sobre o IRAE, deverá ser consultado o Em Foco divulgado a 20 de outubro de 2017”, explica.

Também hoje, conforme previsto, é publicada a ‘Síntese Mensal de Indicadores de Conjuntura – Agosto de 2018’, que realça ser um “instrumento de acompanhamento da conjuntura económica e que integra os dados mais recentes da actividade económica regional” e engloba mais de três dezenas de indicadores que, juntos, dão uma perspectiva da dinâmica da economia. Neste particular, as exportações de bens para o estrangeiro tiveram um desempenho a destacar