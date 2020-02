Economia do Mar motiva estudo que é hoje alvo de debate

A PwC apresenta hoje na Madeira a 10ª edição do estudo “LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar”, iniciativa que decorre no Auditório do Comando Operacional da Madeira, no Funchal.

Diversos especialistas da PwC e oradores convidados estarão, nesta ocasião, a analisar e debater o rumo da Economia do Mar em Portugal, tendo por base um conjunto de indicadores e informação recolhida pela PwC, através de um questionário preparado para o efeito. Um estudo que divulgamos na edição de hoje do DIÁRIO, com os últimos dados disponíveis sobre a evolução da economia do mar na Região Autónoma da Madeira a revelarem um ténue crescimento da actividade marítima.

O LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar é um projecto de responsabilidade social que visa acompanhar a evolução da economia do mar em Portugal, analisar as tendências e as escolhas que estão a ser efectuadas pelos diversos agentes económicos e partilhar essa informação com a sociedade em geral.

Eis o programa para hoje:

. 15h00 | Abertura

Governo Regional da Madeira - Teófilo Cunha, Secretário Regional do Mar

. 15h30 | Intervenções de Enquadramento

Estado Maior da Armada

SDM - Roy Garibaldi

. 16h00 | Apresentação da 10ª edição do “LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar” (com lançamento de LEME Zoom Madeira) e da 5ª edição do LEME Mundo

Miguel Marques - Partner da PwC

. 16h20 | “A Madeira e o Mar”

Oradores:

Morais Leitão - Cátia Henriques Fernandes

Estação de Biologia Marinha do Funchal - Mafalda Freitas

Direção Geral de Políticas do Mar - Ruben Eiras

Clube Naval do Funchal - António Batista Fontes

Moderador: Director do Diário de Notícias da Madeira e da TSF Madeira - Ricardo Miguel Oliveira

. 17h20 | Madeira de Honra - Cocktail

. 18h30 | Concerto Excellens Mare - Banda do Exército (Auditório Pestana Casino)