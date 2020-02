E vão 78 meses de crescimento na economia regional

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) da Madeira voltou a ser positivo no mês de Novembro, concluindo assim o 78.º mês consecutivo acima da linha de estagnação/recessão, iniciada em Junho de 2013.

Apesar deste crescimento da economia madeirense, segundo a Direcção Regional de Estatística, há uma ligeira desaceleração face ao mês anterior (+2,1%).

Destaca ainda a publicação, divulgada esta tarde, que, “muito embora o IRAE não seja um substituto da taxa de variação real do PIB, os dois indicadores apresentam uma correlação significativa”. Assim, e esta é uma novidade face ao mês passado, “em Dezembro de 2019, o INE divulgou os resultados definitivos para as Contas Regionais de 2017 e dados provisórios para 2018, confirmando naqueles anos um crescimento económico, conforme sugeria o IRAE”.

Por outro lado, realça que “a dimensão do crescimento também está de acordo com os resultados do indicador de actividade económica, ou seja, uma evolução mais expressiva em 2017 do que em 2018. Note-se ainda que de acordo com a informação das Contas Regionais, o PIB da Região apresenta crescimentos sucessivos desde 2014, em linha com o apresentado pelo IRAE”, conclui.