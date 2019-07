“É uma vitória da Madeira”, afirma Carlos Pereira sobre o novo modelo de mobilidade

O deputado do PS Carlos Pereira sublinhou hoje o largo consenso na aprovação na Comissão Parlamentar de Economia, na Assembleia da República (AR), do diploma da Assembleia Legislativa da Madeira, que determina que os residentes pagarão apenas 86 euros e os estudantes 65 euros por cada viagem ao continente, em vez da totalidade como acontece agora, sendo depois sujeitos a reembolso.

“Há um largo consenso na região em torno da alteração ao modelo de mobilidade”, sublinhou, manifestando satisfação por essa unanimidade se estender a Lisboa. “Não era desejável aprofundar divisões em matérias tão estruturantes para os madeirenses no quadro da AR”, defendeu o parlamentar.

“Ficou claro que todos estiveram juntos para assegurar um caminho que corresponda às expectativas dos cidadãos que os elegeram”, afirmou o vice-presidente do Grupo parlamentar do PS. E congratulou-se: “Da minha parte dei o meu contributo fazendo o que faço sempre que é estar ao lado da Madeira e dos madeirenses, que são os vencedores com este desfecho”.

“É uma vitória da Madeira”, reforçou.

A votação final global da iniciativa decorre no último plenário da actual legislatura marcado para 19 de Julho.