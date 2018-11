“É uma decisão prematura e extemporânea”, diz Pedro Ramos sobre novas vacinas

O secretário regional da Saúde defende que a integração de três novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação (PNV), sem que o parlamento tenha ouvido a Direcção-geral da Saúde (DGS), é “prematura e extemporânea, e “põe em causa a própria legitimidade da DGS em Portugal”. Por isso, Pedro Ramos não vê esta medida “com muito bons olhos”.

Pedro Ramos, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura do ‘Madeira International Conference on Emerging Trends and Future of Nanomaterials for Human Health - MAD- Nano RAM´, esta sexta-feira, no Hotel Vidamar, disse ainda: “Neste momento, a posição da Madeira é de perplexidade. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, mas condenamos muito esta decisão a nível da Assembleia da República”.

Isto porque, aponta o governante, era imperativo que a DGS fosse consultada antes da aprovação: “É quem, de facto, é responsável pelas boas práticas da Saúde em todas as áreas, em todos os níveis no Serviço Nacional de Saúde”.

Sobre se a Região vai aceitar a introdução das vacinas no Plano Nacional de Vacinação, Pedro Ramos explica que ainda está em análise: “É uma questão que está em estudo. A decisão da Assembleia da República foi uma surpresa. No que diz respeito à área da Saúde ficamos um pouco perplexos. Como é que se tomam decisões a nível da Assembleia da República sem consultar um órgão extremamente importante como é a DGS?”, questiona o também médico.

Recorde-se que o parlamento aprovou, esta terça-feira, na especialidade do Orçamento do Estado, a integração das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes no Plano Nacional de Vacinação.