“É para e pela inclusão social que estes projectos existem”, afirma Rita Andrade na abertura da Loja Social

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, esteve ao final desta sexta-feira, na abertura ao público da Loja Social ‘3R’s - Receber, Recuperar e Rentabilizar’, que pertence ao Centro Luís de Camões.

A Loja Social, garante o a secretaria regional da Inclusão e Assuntos Sociais, é uma resposta orientada para a população, através desta Instituição Particular de Solidariedade Social, que contou com o apoio do Governo Regional.

No novo espaço, os utentes do Centro Luís de Camões podem trocar peças de roupa novas ou usadas, em excelente estado de conservação, apenas pelo seu tempo em benefício da instituição. Toda a população também tem acesso à loja social, onde podem ser adquiridas peças em troca de dinheiro, bens ou serviços, que revertem a favor das outras valências da instituição.

Durante a abertura da loja, Rita Andrade sublinhou que “é para e pela inclusão social que estes projectos existem”, pois “as pessoas merecem dignidade no seu dia-a -dia e é com satisfação que o Governo Regional vê concretizado mais um projecto social em prol daqueles que mais necessitam”.

O espaço encontra-se localizado no Bairro do Hospital e foi cedido pelo Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), facto que levou Rita Andrade a destacar o trabalho que a IHM tem feito nos bairros.

“Não se trata apenas de criar infraestruturas, a IHM tem vindo a alargar as suas competências, sendo hoje em dia, uma entidade com um grande trabalho a nível da intervenção social”.

O Centro Luís de Camões integra, nas suas respostas sociais, um Centro Comunitário, um Centro de Convívio, uma Mercearia Social e um Serviço de apoio social, onde são assegurados acolhimento, acompanhamento e alojamento à população mais carenciada residente fora do Funchal, que se desloca à cidade para consultas e/ou tratamentos.

Como forma de celebrar o momento e homenagear o trabalho de todos os colaboradores, voluntários e parceiros da instituição, decorreu ainda um desfile de moda solidário, nos Jardins do Bairro do Hospital, durante o qual foram mostradas algumas das peças disponíveis na Loja Social.