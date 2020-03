É oficial: segundo caso suspeito de coronavírus deu negativo e paciente já teve alta

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) anunciou, esta noite, que deram resultado negativo os testes laboratoriais realizados a uma mulher de 28 anos que se encontrava desde ontem internada em isolamento na Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido a suspeita de infecção com o Coronavírus (Covid-19). A informação é oficial e vem colocar um ponto final a alguma indefinição criada esta noite sobre a situação deste segundo caso.

Segundo um comunicado do IASAÚDE, “a doente teve alta clínica hoje, regressando ao domicílio e permanecendo sob vigilância”.

Desde ontem que se esperava o resultado dos testes laboratoriais deste segundo caso. Às 21h00, o Telejornal da RTP-Madeira anunciou que o resultado tinha sido negativo, mas pouco depois fonte oficial do IASAÚDE garantia ao DIÁRIO que as autoridades regionais ainda aguardavam uma comunicação oficial por parte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), pelo que a situação permanecia em aberto.

Contudo, há cerca de meia hora o IASAÚDE recebeu a informação oficial do instituto nacional de que a paciente não está infectada com o coronavírus.