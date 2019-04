Dunas do Porto Santo vão ser recuperadas

O Governo Regional vai reconstruir o paredão dunar do Porto Santo, em zonas afectadas pelo homem. O objectivo é proteger as actividades agrícolas e vitivinícolas junto à praia e também salvaguardar os conhecidos muros ‘crochet’. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado, para ler na página 3. Na seguinte, saiba que as obras, que já arrancaram, da Central de Baterias na ilha, valem 4 milhões de euros.

Já nas páginas 30 e 31, saiba que a produção regional de rum tem aumentado nos últimos anos. E este ano, o festival traz ao Funchal especialistas internacionais.

Destaque ainda para a notícia que conta que a Região vai receber a visita de dois ex-ministros de Educação. Saiba tudo na página 29.

Como de costume, os 600 Anos são um dos temos explorados na edição de sábado. Nesta, o destaque vai para a secretária regional da Cultura, Paula Cabaço que refuta críticas “elististas”. Nas páginas 10 e 11.

Na página de 13, uma história de crime e a actuação da Justiça para este caso: uma mulher que espetou uma faca no companheiro e sofreu um castigo leve.

Obrigada por estar desse lado.

Um fim-de-semana feliz.