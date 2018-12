Duarte Mendonça é o novo presidente da Confraria do Espírito Santo no Porto Santo

A confraria do Espírito Santo, na ilha dourada, elegeu este sábado, 8 de Dezembro, os seus dirigentes para os próximos três anos.

A única lista candidata aos corpos dirigentes desta colectividade de 57 anos é liderada por Duarte Mendonça, que aponta com objectivos do seu mandato “manter com muita força e querer esta confraria, continuar a realizar o nosso arraial do SSS – Senhor Santíssimo Sacramento, em finais de Julho, na paróquia do Espírito Santo”, porque “é sempre necessário e manter a tradição”.

Apesar do empenho em manter a confraria, Duarte Mendonça reconhece de antemão que “as confrarias de um modo geral estão a passar por momentos difíceis, pois há sempre dificuldades em arranjar novos irmãos, as pessoas estão cada vez mais ocupadas com outras coisas”.

Além de Duarte Mendonça, foi eleito António Rodrigues como presidente da Assembleia-Geral. De salientar que a Confraria tem ainda um departamento para assuntos financeiros.