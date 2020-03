Droga, álcool, justiça e 1.º caso suspeito de coronavírus na Madeira em foco na capa do DIÁRIO

Droga e álcool agravam realidade no Funchal: este drama social tem vindo a aumentar na baixa da cidade nas últimas semanas. A Segurança Social garante ajuda, mas não tem solução definitiva. Já a PSP admite maior visibilidade do consumo de estupefacientes. E os comerciantes dizem-se indignados. É este o assunto que faz manchete este domingo na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que também conta o caso de superação de dois antigos sem-abrigo: Manuel e Graça conseguiram sair das ruas e reconstruir as suas vidas.

A grande fotografia da capa ilustra o momento do aparato no transporte do 1.º caso suspeito de coronavírus. Trata-se de uma universitária madeirense de 19 anos, vinda de Itália, que foi levada da Rochinha e está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Validação dos resultados da análise será feita em Lisboa.

No topo da capa poderá ver uma outra foto, desta vez sobre moda: Fátima Lopes prepara desfile na Madeira. A estilista apresentou colecção na Paris Fashion Week. E a criadora prepara-se para mostrar grande projecto de franchising.

Ao lado surge outro destaque, desta vez na área da saúde: Mário Pereira e Pedro Ramos ainda partilham gestão e decisões. O director clínico exonerado quebra o silêncio e nega ter pedido a demissão do Secretário da Saúde. Finalmente, na área da justiça contamos um caso ‘sui generis’: Fundos europeus pagaram barcos inexistentes. O DCIAP investiga na Madeira empresa por suspeita de obtenção ilícita de subsídios comunitários.

