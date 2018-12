DREM avança que níveis de precipitação diminuíram em 2017

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em 2017 a precipitação registada nas duas estações meteorológicas em análise diminuiu, fixando-se nos 377,0 mm no Funchal (647,1 mm em 2016) e nos 366,9 mm no Porto Santo (498,4 mm em 2016). 2010 continua a ser o ano no qual se verificaram os maiores níveis de precipitação do período, tanto no Funchal (1 535,3 mm) como no Porto Santo (588,4 mm).

Em relação aos dias sem precipitação, em 2017, contabilizaram-se 324 dias no Funchal (mais 15 dias que em 2016) e 318 dias no Porto Santo (mais 27 dias que em 2016). Tendo em conta o período entre 2004 e 2017, observa-se que no caso do Porto Santo atingiu-se em 2017 um valor recorde, enquanto no Funchal apenas em 2004 houve registo de um número superior de dias sem precipitação.

No ano em referência, abril foi o mês no qual foram observados os mais elevados níveis de precipitação na estação meteorológica do Funchal (104,6 mm). Na estação do Porto Santo, fevereiro (83,8 mm) foi o mês mais chuvoso. Pelo contrário, nos meses de junho, julho, agosto e setembro na estação do Funchal, não foram registados quaisquer valores de precipitação, enquanto na estação do Porto Santo, o mês com menor precipitação foi junho (0,2 mm).

Nos últimos 41 anos, na estação do Funchal, as temperaturas médias anuais oscilaram entre os 18,1°C (temperatura registada nos anos 1976 e 1984) e os 20,6°C (valor registado em 2004). É de notar que o valor de 2017 foi o mais elevado desde 2005. Na estação do Porto Santo, entre 2004 e 2017, este indicador registou o valor mais baixo em 2004 (17,6°C) e o mais elevado em 2017 com 19,7°C.

Agosto foi o mês mais quente de 2017 em ambas as estações meteorológicas, com temperaturas médias mensais (médias) de 23,9°C na estação do Funchal e de 23,0°C na estação do Porto Santo. Em oposição, fevereiro foi o mês mais frio em ambas as estações, registando valores médios mensais de 17,2°C na estação do Funchal e de 15,9°C na estação do Porto Santo.

Em 2017, o número de noites tropicais - em que a temperatura mínima atinge valores iguais ou superiores a 20°C - foi de 102 (78 em 2016) no Funchal, enquanto no Porto Santo se fixou em 62 (67 em 2016).