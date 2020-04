Domingo de Páscoa com nuvens e chuva fraca na Madeira

Este domingo de Páscoa segue a tendência dos últimos dias e apresentar-se-á nublado, com grandes probabilidades de chuva ou aguaceiros, em especial na costa norte e nas zonas montanhosas da ilha da Madeira. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta ainda vento moderado (20 a 35 km/h) de norte, soprando por vezes forte (35 a 45 km/h) nas zonas montanhosas, registando-se ainda uma pequena descida da temperatura mínima.

REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Vento fraco (inferior a 15 km/h) e pequena descida da temperatura mínima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de norte com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC