Dolores Aveiro bem disposta partilha foto com filha aniversariante

Dolores Aveiro, a ‘raínha’ do Instagram em Portugal, voltou a dirigir-se aos seus seguidores nas redes sociais, para felicitar a filha mais velha, Elma Aveiro, pelo seu 47.º aniversário.

“Minha filha mais velha faz anos!!!! Cá estamos e cá estaremos por muito mais tempo, se Deus quiser. Dia feliz, filha”, escreveu a matriarca do clã Aveiro, partilhando uma fotografia em que aparece bem disposta e sorridente, ao lado de Elma Aveiro. Uma selfie que terá sido tirada no Hospital Particular da Madeira, no Funchal.

Esta foi a segunda vez que a mãe de Cristiano Ronaldo, que conta mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, se dirigiu ao público, desde que foi internada na sequência de um Acidente Vascular Cerebral.

Recorde-se que Dolores Aveiro foi transferida ontem, segunda-feira, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para um hospital privado, onde continua a ser acompanhada após ter sofrido um AVC há uma semana.

No início da tarde desta terça-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo recebeu a visita da filha, Elma Aveiro, que celebra 47 anos.