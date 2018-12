Dois voos provenientes de Gatwick cancelados

Os dois voos provenientes do Aeroporto de Gatwick, que eram esperados na Madeira às 11h20 e às 18h foram cancelados.

Tanto a British Arways (voo BA2780) como a easyJet (voo U28137) cancelaram as viagens, devido à suspensão de voos após o encerramento da pista de Gatwick na noite de quarta-feira, na sequência do avistamento de dois drones nas proximidades do terminal aéreo. De acordo com o aeroporto, as aterragens e descolagens foram suspensas às 21:00 de quarta-feira, depois de dois drones terem sido avistados perto da pista, embora esta tenha sido reaberta por cerca de 45 minutos na madrugada de hoje.

Os próximos voos provenientes daquele aeroporto londrino estão previstos chegarem amanhã ao Funchal (um da easyJet, com chegada prevista às 11h e outra da British, pelas 11h15).