Dois voos cancelados, sete aviões divergidos para Porto Santo

Dois voos da TAP, de e para Lisboa, cancelados, sete aviões divergidos para Porto Santo, todos de diferentes companhias (Transavia, proveniente de Amesterdão, TAP vindo de Lisboa, Condor que partiu de Munique, British Airways, oriundo de Londres, Condor, vindo de Hamburgo, Norwegian e TUI, ambos com origem em Copenhaga), todos eles, à excepção deste último, depois de longas esperas no ar ‘às voltas’ à conta do vento forte que os impedia de se aproximar do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, eis o rescaldo da manhã ventosa (até às 12h30) que fustiga a zona Leste da Região.

Ao contrário do Aeroporto da Madeira, agora completamente vazio, com a partida do Binter para Las Palmas, em Porto Santo a placa do aeroportro local está lotada.

Na última hora, a estação do IPMA no Aeroporto da Madeira registou rajada até 78 km/h, sendo que o vento médio ‘soprou’ a 52,9 km/h.

Esta manhã, apenas quatro aviões conseguiram aterrar em Santa Cruz. Fizeram-no entre as 07:59 e as 08:44, sendo que alguns ainda se viram obrigados a dar a habitual ‘volta’ de espera antes de concretizar a aproximação e aterragem no Aeroporto da Madeira.

Registou-se também uma tentativa de aterragem falhada. Foi protagonizada pelo avião da Transavia que vinha da Holanda, que acabou por borregar quando efectuava a descida para a pista, pelo lado de Machico.