Dois novos casos positivos são de contactos próximos com grávida infectada com covid-19

Os dois novos casos positivos na Região, hoje anunciados pelo IASAÚDE, são de contactos próximos com a grávida infectada com covid-19.

“Os dois novos casos tratam-se de dois doentes na faixa etária dos 50-59 anos, com residência no concelho do Funchal, e são dois casos de transmissão local”, referiu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa de actualização do boletim diário dos números da covid-19 na Região.

“A investigação epidemiológica identificou num destes casos contacto com casos importados anteriormente identificados. Estes dois casos tratam-se de contactos próximos do caso reportado ontem de uma grávida, cuja caracterização epidemiológica informámos que estava em curso. Neste momento temos então identificada a origem do contágio do caso de ontem” acrescentou Bruna Gouveia. “Os dois doentes que hoje referimos estavam sintomáticos e cumpriam quarentena no seu domicílio, conforme indicado para toda a população”, sublinhou a vice-presidente do IASAÚDE.

Em relação aos restantes doentes covid-positivo, dois permanecem internados, um na unidade de internamento dedicada à covid-19, outro na unidade de cuidados intensivos também dedicada à doente, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. “Os dois doentes mantém o estado”, referiu Bruna Gouveia. Os restantes doentes permanecem em isolamento no seu domicílio ou em unidade hoteleira designada.

Até ao momento, 260 casos foram negativos, oito aguardam resultado laboratoriais, num total de 315 casos suspeitos já estudados na Região desde 29 de Fevereiro.

São 47 o total de casos de covid-19 já registados na Região. “Os casos activos são, neste momento, 46, após a confirmação da primeira doente recuperada, nomeadamente a turista holandesa”, conforme referiu Bruna Gouveia. “O primeiro doente recuperado, de nacionalidade holandesa, que se encontrava na Quinta do Lorde já regressou ao seu país de origem”, esclareceu.

Neste momento 643 pessoas estão em vigilância activa, quatro dos quais profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros. 308 pessoas encontram-se em alojamento designado, a cumprir quarentena obrigatória: 26 no Hotel Praia Dourada, 3 na Quinta do Lorde e 279 no Hotel Vila Galé.

Em relaçã à Linha SRS24 mantém-se a tendência de diminuição. Nas últimas 24 horas foram efectuadas 63 chamadas, num total de 5.229 desde o início da operacionalização da linha.