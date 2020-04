Dois doentes com covid-19 internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça

São agora dois os doentes com covid-19 internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, acaba de informar o IASAÚDE, através da actualização do boletim diário. Um já se encontrava a receber cuidados hospitalares, enquanto outro dos doentes, que estava em isolamento no seu domicílio, apresentou agravamento do estado de saúde, ficando também em internamento, ainda assim sem necessitar de cuidados intensivos.

Quanto ao total de 43 casos positivos de covid-19 já registados na Madeira, dois doentes estão em internamento na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ambos os doentes têm necessidade de cuidados hospitalares, “mas não de cuidados intensivos”.

“Além do doente que já se encontrava internado, e que mantém uma boa evolução, temos a reportar que acresce um internamento de um doente já diagnosticado anteriormente, que se encontrava em isolamento no seu domicílio, e que apresentou um agravamento do seu estado. Em articulação com o delegado de saúde do concelho que o acompanhou durante o período de isolamento no seu domicílio, o doente foi transportado pela equipa dedicada da Protecção Civil, observado pela triagem avançada do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ficou hospitalizado na unidade dedicada a covid-19”, sublinhou Bruna Gouveia. “Os restantes doentes mantêm os sintomas ligeiros e continuam o seu isolamento no domicílio ou alojamento dedicado”.

Quanto ao novo caso positivo de covid-19 registado esta quarta-feira na Região, trata-se de “um doente na faixa etária dos 60-69 anos, com residência no concelho da Ponta do Sol”, disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, referindo que este “é um caso importando”, nomeadamente um doente que regressou do Reino Unido “há menos de 14 dias e que estava a cumprir quarentena desde a chegada à Região”. “Este doente ficará em isolamento em alojamento hoteleiro dedicado”, acrescentou Bruna Gouveia.

Até ao momento são 197 os casos negativos na Região, num total de 240 casos suspeitos já estudados. Em vigilância activa estão agora 724 pessoas, continuando em curso as investigações epidemiológicas. Destes, cinco são profissionais de saúde, já que mais um profissional de saúde terminou o seu período de quarentena.

Em alojamento designado, a cumprir quarentena obrigatória, estão 238 pessoas, distribuídas pelas três unidades hoteleiras identificadas para o efeito. E vigilância passiva estão 1.698 pessoas.

Já em relação à LinhaSRS24, foram registadas 108 chamadas nas últimas 24 horas, totalizando 4899 contactos telefónicos desde o início da operacionalização da linha (148 destas foram encaminhadas para avaliação pelas autoridades de saúde).