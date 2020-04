Dois doentes aguardam novo resultado negativo à covid-19 para validar recuperação

Cinco doentes do total de casos positivos de covid-19 na Região fizeram ontem testes para reavaliação e dois deles estão a aguardar segunda análise negativa para validar a recuperação. Para já o primeiro resultado laboratorial deu negativo, sendo necessário esperar agora 48 horas, pelo menos, para proceder à repetição do teste. Caso se confirme novo resultado negativo esses doentes serão, então, os primeiros dois casos de recuperação de covid-19 na Madeira.

Dos 20 casos suspeitos estudados nas últimas 24 horas, “o caso positivo diz respeito a uma pessoa na faixa etária dos 20-29 anos com residência no concelho do Funchal, e regressou da região de Lisboa e Vale do Tejo e estava a cumprir quarentena desde a sua chegada no seu domicílio”, referiu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na habitual actualização do boletim diário dos números da covid-19 da Região. Ainda e relação a este caso positivo validado esta sexta-feira – elevando para 44 o número total de casos – “desenvolveu sintomas durante os primeiros 14 dias desde a chegada e foi então diagnosticada durante o dia de ontem, quando se dirigiu ao Hospital, obtendo os resultados durante o dia de hoje”, acrescentou Bruna Gouveia, em conferência de imprensa.

Ainda em relação a ontem, dois casos aguardavam resultados, um foi negativo, o outro aguarda ainda exame laboratorial. São agora 232 casos negativos, num total de 277 casos suspeitos estudados.

Dois doentes continuam internados na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, ambos estáveis. Nenhum outro doente com civdid-19 na Madeira precisou de cuidados hospitalares até ao momento.

Em relação aos contactos, 691 pessoas estão em vigilância activa, com acompanhamento diário pelas autoridades de saúde dos respectivos concelhos. Neste número, cinco são profissionais de saúde, que estão assim de quarentena, mais um em relação ao número indicado no dia anterior. “Este profissional regressou ontem de uma área considerada com transmissão comunitária activa e por essa razão está em vigilância activa”, sublinhou Bruna Gouveia. Neste número de pessoas em vigilância activa estão “também incluídos 10 bombeiros do concelho do Porto Santo”. “Cinco deles encontram-se em domicílio, outros cinco estão no Hotel Praia Dourada”, acrescentou a vice-presidente do IASAÚDE.

Neste momento, 277 pessoas estão em alojamento designado a cumprir quarentena obrigatória: 28 no Hotel Praia Dourada, 96 na Quita do Lorde e 154 no Hotel Vila Galé.

Em auto-vigilância estão 428 pessoas, assinalando uma diminuição “relacionada com os 14 dias de isolamento indicado às pessoas que regressaram à Região nas primeiras semanas de controlo à entrada”.

Em relação à Linha SRS24, “a procura da linha tem diminuído”, conforme destacou Bruna Gouveia. Nas últimas 24 horas foram efecuadas 76 chamadas.