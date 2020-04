Dois cidadãos da Madeira detidos em Jersey por violarem leis do estado de emergência por causa da covid-19

A Polícia de Jersey está a ter mão pesada para com aqueles cidadãos que não cumpram as leis emanadas pelo governo de Jersey durante o estado de emergência por causa da covid-19.

No passado fim-de-semana, a Polícia de Jersey prendeu três indivíduos, dois naturais da Madeira e outro de nacionalidade britânica, por não cumprirem as leis do estado de emergência, sendo que as autoridades já tinham sensibilizado e avisado por duas ou três vezes os mesmos indivíduos para não terem tais comportamentos.

Um dos madeirenses está na casa dos 40 anos e o outro está na casa dos 30 anos. Ambos foram detidos e agora aguardam julgamento.

A Polícia de Jersey também multou outros quatros indivíduos por violar as leis da covid-19

Como o DIÁRIO noticiou, o número de casos de positivos de covid-19 tem vindo aumentar e hoje atingiu 223 casos positivos e 7 mortes.

A Polícia da ilha do canal tem reforçado cada vez mais a vigilância nas vilas e concelhos para que os cidadãos cumpram com todas as leis emanadas pelo governo de Jersey com vista a controlar a pandemia.