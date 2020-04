Dois casos suspeitos de covid-19 na Madeira aguardam resultado laboratorial

Já foram contabilizados, até hoje, 242 casos negativos e dois aguardam resultado laboratorial, num total de 289 casos suspeitos já estudados na Região, desde 29 e Fevereiro. Quanto aos casos positivos na Região são 45. Estes são os números apresentados pelo IASÁUDE, em conferência de imprensa realizada este sábado.

Actualmente, 631 pessoas estão em vigilância activa, destes continuam os cinco profissionais de saúde e os 10 bombeiros do Porto Santo. 274 pessoas encontram-se em alojamento designado, distribuídos pelo Hotel Praia Dourada (26), Quinta do Lorde (95) e Vila Galé (153).

Em relação aos contactos em auto-vigilância estão agora 282 pessoas, novamente com diminuição deste número “associado ao fim do período e isolamento obrigatório”, sublinhou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia.

Quanto à Linha SRS24, “mantém-se estável a procura que tem vindo a diminuir”, reforçou Bruna Gouveia. Foram realizadas 82 chamadas nas últimas 24 horas, totalizando 5.166 chamadas desde o início da operacionalização desta linha telefónica.