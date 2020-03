Dois bombeiros em isolamento no quartel da Ribeira Brava

Dois bombeiros estão em isolamento no quartel dos Bombeiros Voluntários Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, depois de terem transportado um caso suspeito de covid-19 para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, informação confirmada pelo comandantes da corporação, Sidónio Pio.

De acordo com informação oficial, a pessoa em questão deslocou-se ao Centro de Saúde do concelho, que não identificou o caso como sendo suspeito e solicitou a esta corporação para que fizesse o transporte do doente para as urgências do Hospital Central do Funchal. Só quando esta pessoa foi avaliada à chegada ao ‘Nélio Mendonça’, consideraram-no um caso suspeito e, por consequência, os dois bombeiros foram enviados para isolamento no quartel.

De resto, a situação volta a repetir-se dois dias depois de cinco bombeiros da mesma corporação terem ficado em isolamento no quartel enquanto aguardavam o resultado dos testes para despiste da covid-19 após terem tido contacto com um caso suspeito, que veio a resultar num caso negativo.