Dois aviões divergidos, um regressou e três andam ‘às voltas’

Vai de mal a pior a situação de condicionamento operacional no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, com o vento forte a impedir aterragens.

Há um segundo avião a divergir para Porto Santo, desta feita a aeronave da TAP proveniente de Lisboa, enquanto outros três aviões oriundos da Dinamarca, Reino Unido e Alemanha, um da Norwegian, proveniente de Copenhaga, outra da British Airways, vindo de Londres, e um da Condor, com origem em Munique, encontram-se aos círculos na habitual espera ao largo da costa Norte da Madeira.

Contas feitas, neste final de manhã, um voo da TAP regressou a Lisboa – oficialmente ainda não foi dado como cancelado – e outros dois (Transavia e TAP) divergiram para Porto Santo. Só à conta destes três movimentos que não chegaram ao destino, os três voos de regresso estão ‘suspensos’. A estes juntam-se as outras três ligações internacionais (seis, contando com os regressos) que ainda estão no ar impedidos de se aproximar da pista em Santa Cruz.

Entretanto há outros seis aviões ‘internacionais’ com destino ao Funchal que já voam em direcção à Madeira, a maioria provenientes da Alemanha.