DOGTEL realiza manhã diferente com os animais

O DOGTEL, em conjunto com a Ajuda a Alimentar Cães, está a promover, este sábado, das 09h30 às 12h30, uma manhã diferente com os animais.

Até agora, a iniciativa já conta com 45 inscritos e tem como objectivo angariar fundos para a associação Ajuda a Alimentar Cães continuar a ajudar os animais.

Tendo isto em conta, o DOGTEL e a Ajuda a Alimentar Cães pedem aos participantes que façam um pequeno donativo de 2 euros àquela associação, no dia do Open Day. Irá existir uma caixa no local onde podem deixar o pequeno donativo.

O DOGTEL recomenda aos interessados o uso de trela obrigatório (podendo ser retirada com indicação dos formadores cinotécnicos); respeitar as instruções dadas pela organização; levar saquinhos e o uso roupa prática.