dnoticias.pt cresce 87% no 1.º semestre de 2019

É crescente a relevância digital do dnoticias.pt, já que a plataforma do DIÁRIO fecha o 1.º semestre do ano com números nunca vistos.

A plataforma digital do DIÁRIO fechou o 1.º semestre deste ano com um acréscimo de 86,69% em termos de sessões, face ao período homólogo de 2018, com quase 19 milhões de sessões iniciadas.

Até final de Junho entraram no dnoticias.pt 4,2 milhões de utilizadores, mais 54% que no período homólogo de 2018, rendendo quase 40 milhões de páginas visualizadas, mais 83,32% do entre Janeiro e Junho do ano anterior.

São também cada vez mais aqueles que acedem aos alertas por nós lançados, tanto no computador pessoal, como no telemóvel. Até Junho deste ano 201 mil recebiam notificações, bem mais do que os 61 mil que o faziam até final do ano passado.

No dnoticias.pt damos muitos mais do que a informação a toda a hora. Para além das manchetes digitais nos dias úteis, partilhamos uma agenda multimédia para o dia seguinte, números do dias, antes e depois, 24 horas em imagens e o que o DIÁRIO escreveu em edições passadas.