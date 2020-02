Bom dia! ‘Médicos a caminho da renúncia aos cargos’ é o tema que faz manchete na versão impressa do DIÁRIO deste sábado.

Explicamos que os directores de serviço do SESARAM endurecem a luta contra o director clínico, Mário Pereira, uma vez que os pedidos de demissão não foram aceites pela tutela. Segunda-feira estes profissionais voltam a se reunir, isto numa semana em que o bastonário da Ordem chega à Região, mais precisamente na sexta-feira. Tudo para ler na página 3.

Eis os restantes temas em destaque no DIÁRIO:

Apoio paliativo necessário para crianças com cancro

São diagnosticados oito novos casos por ano na Região. Profissionais pedem mais espaço e recursos humanos na unidade de oncologia pediátrica do hospital e deixam vários alertas;

Bispo faz alerta ao Estado

D. Nuno Brás refere que é mais “barato matar o doente” do que proporcionar-lhe cuidados paliativos;

Condutores envolvidos em cena de pugilato

Nos Casos do Dia, saiba que a PSP foi chamada a intervir num caso de agressões ocorrido na Rua 31 de Janeiro. Já no âmbito judicial, o ex-presidente da entidade gestora do Atalaia Living Care começa a ser julgado a 24 de Fevereiro;

Por fim, e não menos importante, nota para a seguinte notícia: ‘Internacionalizar 2020’ com 1,2 milhões para as empresas.

Já sabe que pode acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de um excelente sábado e boas leituras!