Direcção da Escola Secundária Jaime Moniz convoca pais dos finalistas

O conselho executivo da Escola Secundária Jaime Moniz convocou, para esta tarde, os pais dos alunos finalistas que têm viagem marcada para o sul de Espanha. O estabelecimento de ensino deverá seguir as recomendações do Governo Regional e desaconselhar a realização da viagem.

Outras escolas da Região já realizaram reuniões idênticas com os encarregados de educação dos alunos, recomendando que nãos e realizem as viagens para zonas de risco de contágio do coronavírus.

Em causa estão, também, os pagamentos que já foram feitos às agência de viagens. No caso concreto da XTravel, responsável pela maioria das viagens de finalistas, em Portugal, para o sul de Espanha, as alternativas que foram apresentadas não agradaram, além de ser questionada a sua legalidade.