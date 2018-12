DIÁRIO traz dois prémios da 20.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’

O DIÁRIO voltou a ser premiado nos ‘European Newspaper Awards’, a maior competição europeia de design de jornais.

Na 20ª edição desta iniciativa, foram atribuídos dois prémios ao DIÁRIO, correspondentes a duas primeiras páginas referentes às edições de 31 de Agosto e 8 de Setembro.

“Para a elaboração destas páginas, agora premiadas pela European Newspapers Awards, nesta sua 20.ª edição, tivemos em conta o contexto dos temas. Num caso a natalidade em queda e os reflexos nos recursos humanos da educação, no outro o bordado Madeira, a nossa tradição secular reproduzida numa fotografia do Hélder Santos. Ambos os temas ocupam grande parte da primeira página, o que também terá contribuído para a escolha dos jurados da ENA. Resumindo, um trabalho de equipa que juntou jornalistas, fotógrafo, e a equipa de Arte, em particular o designer Eder Luís, que idealizou e concebeu o produto final. É com orgulho que aceitamos mais este reconhecimento do nosso trabalho diário”, refere a coordenadora de Arte do DIÁRIO, Liliana Cardoso.

Em 2010, o DIÁRIO recebeu o prémio de Jornal Europeu do Ano na categoria ‘Jornal Local’ e nos últimos anos, o DIÁRIO tem visto a estética da informação ser reconhecida pelos ‘European Newspaper Award’ nas mais variadas categorias em concurso.

Este ano, o Jornal Europeu na Categoria Local foi o ‘Sunnhordland, da Noruega. O vencedor na categoria Jornal Regional foi o ‘Adresseavisen, também da Noruega. O Jornal Europeu do Ano na Categoria Nacional foi o ‘fd. Het Financieele Dagblad’, da Holanda e o premiado na categoria de semanário foi o ‘der Freitag’, da Alemanha.

Na edição deste ano concorreram 182 jornais de 25 países.

O European Newspaper Award é uma iniciativa do organismo liderado por Norbert Küpper. O concurso visa melhorar o intercâmbio de informações sobre design e concepção de jornais na Europa e contribuir para novas soluções criativas.

As decisões foram tomadas por um júri composto por 16 membros, entre os quais o Director de Arte do Expresso, Marco Grieco.