Dia quase de Verão

Conte com um dia bonito e ligeiramente mais quente do que o de ontem. Hoje o céu estará geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até final da manhã e o vento será fraco a moderado do quadrante Leste, soprando por vezes forte, até 40 km/h nas terras altas até final da manhã. Está prevista pequena subida da temperatura.

No Funchal o céu azul repete-se, o vento será fraco e também aqui os termómetros vão mostrar pequena subida dos valores, com a temperatura máxima a chegar aos 25ºC, antecipa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Será a localidade mais quente. A mínima sobe para os 17ºC.

No lado inverso, a máxima mais baixa será em Santana, vai registar 19ºC. O Porto Santo, Caniçal e Santa Cruz chegam hoje aos 20ºC na parte mais quente do dia; Porto Moniz, Machico e Ponta do Pargo aos 21ºC; São Vicente aos 22ºC; Câmara de Lobos e Lugar de Baixo aos 23ºC.

Quanto às mínimas, em São Vicente será de 12ºC; em Santana e Ponta do Pargo de 14ºC; no Porto Santo de 15ºC; no Caniçal, Machico, Santa Cruz e Lugar de Baixo de 16ºC. No Porto Moniz chega aos 17ºC e em Câmara de Lobos aos 18ºC.

No mar, nada muda em termos de temperatura, são 19ºC, com um convite a banhos também nas ondas, que a Sul são de Sul e não vão além de 1 metro e a Norte serão de Norte com 1,5 a 2 metros.