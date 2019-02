Dia pode ser molhado a Norte e nas zonas altas

A chuva volta às previsões para hoje, apenas como possibilidade nas vertentes norte e terras altas e sob a forma de aguaceiros fracos. O dia no arquipélago será de céu muito nublado e vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, estando ainda prevista uma pequena descida de temperatura nas terras altas.

Para o Funchal o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado e vento fraco, com temperaturas entre os 14ºC e os 20ºC.

A temperatura em Câmara de Lobos cai para valores entre os 13ºC e os 20ºC; Ponta do Sol vai registar máxima de 20 também e mínima de 14ºC; O Porto Santo de 13ºC e 17ºC. Caniçal e o Porto Moniz apresentam-se nesta quinta-feira entre os 14ºC e os 17ºC; Machico e Santa Cruz entre os 15ºC e os 17ºC. Aos 17ºC chega igualmente a temperatura na Ponta do Pargo, mas neste caso a mínima será de 12ºC. 12ºC é valor de referência em Santana, é a temperatura mínima num dia que não deverá ir além dos 15ºC. Se vai a São Vicente não dispense o casaco, uma vez que os valores vão estar entre os 10ºC e os 18ºC. Os locais mais frios mantêm-se a Bica da Cana, Areeiro e mesmo o Santo da Serra, com 2ºC, 3ºC e 8ºC de mínima, respectivamente.

Quanto ao estado do mar, a costa Norte apresenta ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros; a costa Sul terá ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água está nos 18ºC.