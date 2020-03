Dia nublado na Madeira com chuva na costa norte

Céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul da ilha da Madeira e períodos de chuva durante a manhã, em especial nas vertentes norte e terras altas. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, 20 de Março, no Arquipélago da Madeira.

Quanto ao vento, será moderado (20 a 35 km/h) de norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas que podem atingir 65 km/h nos extremos leste e oeste da ilha. As zonas montanhosas poderão ter vendo moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h.

Haverá ainda uma pequena descida de temperatura.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de norte com 3 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC