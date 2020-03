Dia nublado na Madeira com aguaceiros a Norte

Períodos de céu muito nublado, sendo geralmente pouco nublado nas vertentes sul e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, 6 de Março, na ilha da Madeira.

Segundo o meteorologista Bruno Café, do IPMA, o vento será moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 60 km/h, aumentando de intensidade nas terras altas, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC