Dia Mundial da Luta Contra a SIDA assinalado com debate centrado nos menos jovens

A Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa promove debate ‘A infecção VIH/SIDA: Prevenção não tem idade’ para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA.

O debate ocorrerá no próximo dia 30 de Novembro, entre as 09h e as 12h30, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

Actualmente, o envelhecimento e VIH/SIDA são fenómenos cada vez mais convergentes em todo o mundo mas, não obstante do aumento de casos de novas infecções por VIH nos menos jovens (pessoas com idade igual ou superior a 50 anos), as pessoas com mais idade são muitas vezes excluídas ou ignoradas dos programas de educação e de prevenção para o VIH, provavelmente, pelos mitos generalizados e difundidos à cerca desta temática e por muitos preconceitos e estigma associados.

Neste sentido, realça a Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa, “surge a necessidade de desmitificarmos as falsas crenças ainda existentes sobre a sexualidade nos menos jovens, bem como alertar para as razões que levam a que esta população esteja mais exposta ao risco de infecção”.

Esta acção está direccionada para a população geral, nomeadamente estudantes, profissionais de saúde, cuidadores informais, entre outros.

A participação é gratuita com direito a certificado, mas sujeita a inscrição, mediante o envio do nome completo para o endereço electrónico fpccsida@gmail.com ou através do contacto telefónico 291 623 113.