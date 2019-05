Dia de sol em toda a ilha da Madeira

Para esta quinta-feira, 30 de Maio, pode contar com céu limpo ou pouco nublado no Arquipélago da Madeira. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam ainda para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, tornando-se moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.

Segundo a meteorologista do IPMA, Patrícia Marques, há ainda a registar uma pequena subida da temperatura máxima.

À semelhança do resto do país, a Madeira apresenta hoje um risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC