Dia ‘cinzento’ na Madeira

Prepare-se para um dia nublado na Madeira. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 11 de Dezembro, será ‘cinzenta’ com vento fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte, aumentando ligeiramente nas terras altas e zonas montanhosas, não ultrapassando os 30 km/h.

Apesar das nuvens, o IPMA não prevê aguaceiros ou chuva para a Madeira.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20º C