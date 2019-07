Dia ‘cinzento’ em toda a ilha da Madeira

A Madeira apresenta-se esta quarta-feira, 3 de Julho, com períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, até meio da tarde.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as nuvens estendem-se a todo o arquipélago. No Funchal, o cenário não será diferente, perspectivando-se um dia cinzento.

De resto, o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC