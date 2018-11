Dia chuvoso e menos quente

O dia de amanhã vai apresentar-se geralmente muito nublado, registando períodos de chuva.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, soprando do quadrante oeste nas terras altas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dar-se-á uma pequena descida da temperatura máxima, que não ultrapassará os 21º. A mínima será de 18º.

Quanto ao mar, continua a registar 20.º C de temperatura e na costa norte terá ondas de noroeste, com 2 a 2,5 metros. Na costa sul as ondas terão 1 a 1,5 metros.

Na zona do aeroporto não está previsto vento forte para o dia de amanhã. A sua intensidade não vai ultrapassar, segundo as previsões, os 23 quilómetros/hora, soprando de noroeste até ao ínicio da tarde.