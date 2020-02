Dia ameno entre as nuvens e o sol

Hoje se chover será chuva fraca, apenas durante a tarde e nas zonas montanhosas. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de resto apontam para um dia com períodos de muita nebulosidade e vento fraco, inferior a 15 km/h.

No Funchal não há chuva, as nuvens também vão marcar presença e o vento não vai levantar saias. Hoje a temperatura máxima no Funchal chega aos 21ºC, a mínima desce aos 15ºC. No Porto Santo, os valores são inferiores, como é habitual. Terá um grau a menos em casa extremo, aponta o IPMA.

21ºC é a temperatura máxima prevista para hoje também para Câmara de Lobos, Lugar de Baixo, Porto Moniz e Machico. Santa Cruz, Caniçal e São Vicente ficam-se pelos 20ºC. Ponta do Pargo e Santana terão respectivamente 19ºC e 18ºC. Nas mínimas, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Caniçal descem aos 16ºC, Lugar de Baixo e Santa Cruz aos 15ºC. Machico vai registar 14ºC, Ponta do Pargo e Santana 13; e São Vicente 12ºC.

No mar, a temperatura está nos 19ºC. Na costa Norte as ondas são de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros; na costa Sul, de Sudoeste com 1 metro.