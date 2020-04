DGS dá apenas 61 casos positivos para a Madeira

A Direcção-Geral de Saúde (DGS), que divulgou ao final da manhã deste domingo o relatório diário da situação de covid-19 em Portugal, dá conta que apenas há 61 casos confirmados na Madeira, e não 64 como ontem já ao final do dia contabilizava o IASAÚDE.

No sábado a mesma DGS contabilizada 54 casos na Região Autónoma, os mesmos números que a Madeira apresentava no dia anterior.

Nota para Câmara de Lobos, que no dia de sábado contava 9 casos e no relatório de hoje ascende a 18 casos positivos, havendo também aqui discrepância de números, pois ainda ontem os números da Madeira diziam que haviam sido dados como positivos mais 10 pessoas (incluindo três crianças com menos de 10 anos), o que levou ao levantamento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos que vigora desde as zero horas deste domingo.