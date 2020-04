Dezenas de pessoas fizeram hoje o teste de despiste à covid-19, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz. Grande parte destas pessoas que foram testadas este sábado cumpriam quarentena obrigatória nesta unidade hoteleira e chegaram à Madeira no dia 29 de Março, a bordo de um A320 da easyJet, proveniente do Aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, aeronave que trouxe 83 passageiros a bordo, entre os quais quatro crianças.

Este domingo assinalam-se os 14 dias de isolamento obrigatório e os profissionais deslocaram-se - ao 13.º dia de quarentena - até ao Hotel Vila Galé para proceder à colheita de amostras no nariz e faringe destas pessoas com recurso a uma zaragatoa, num procedimento que “não demorou mais do que cinco a 10 minutos”. Os profissionais de saúde possuíam Equipamentos de Protecção Individual (EPI) e terminaram a ‘recolha’ por volta das 12 horas.

Recorde-se que, segundo o último dado indicado pela vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, encontravam-se ontem em alojamento designado um total de 292 pessoas, sendo que 259 permaneciam nesta unidade hoteleira, em Santa Cruz.