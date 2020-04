Desinfeção eficaz – O que precisa de saber?

É importante desinfetar a sua casa regularmente, para ajudar a impedir a propagação do COVID-19.

Aqui estão os conceitos básicos que precisa de saber sobre desinfeção e que são necessários para manter a sua família segura.

A maioria dos produtos de limpeza não desinfeta e a maioria dos desinfetantes não limpa!

É importante compreender a distinção entre limpeza, higienização e desinfeção.

Limpar refere-se ao acto de remover de modo físico ou mecânico o lixo e a sujidade, bem como, uma parte dos germes numa determinada superfície.

Higienizar significa reduzir as colónias de germes significativamente.

Desinfetar significa matar todas as bactérias e vírus presentes numa superfície com uma tolerância extremamente baixa.

Se estiver a lidar com bactérias e vírus potencialmente prejudiciais, precisará de desinfetar as superfícies, não apenas limpá-las.

Todos os produtos desinfetantes precisam de permanecer molhados na superfície por um período de tempo específico, de modo a matar todas as bactérias e vírus. Isso é conhecido como “tempo de expiração” ou “tempo de contato”.

Resumindo, os desinfetantes só funcionam enquanto estão molhados.

Estes produtos costumam ter um alto teor alcoólico, usado para matar bactérias e vírus, quebrando as proteínas celulares. No entanto, o álcool, além de fazer com que o líquido evapore rapidamente, pode tornar-se ineficaz se secar antes que o ‘tempo de contato’ seja atingido. Existem outros desinfetantes com ação eficaz contra vírus e doenças que não contêm álcool, como a lixívia (apesar de ser muito prejudicial ao ambiente) e qualquer outro detergente com cloro activo ou ação detergente-desinfetante.

O processo ideal para combater os vírus e doenças é:

1º limpe e depois desinfete!

Primeiro, limpe as superfícies, removendo quaisquer contaminantes, poeira ou detritos.

Em seguida, aplique um desinfetante apropriado para a superfície.

A maneira mais rápida e fácil de o fazer é usar um spray desinfetante e panos descartáveis, lenços ou papel.

Desinfetantes não funcionam se houver uma superfície visivelmente suja!

As evidências atuais sugerem que o COVID-19 pode permanecer ativo por horas a dias em superfícies feitas de uma variedade de materiais.

Ao usar qualquer desinfetante é importante ler as instruções do fabricante no rótulo do produto para garantir que o deixa na superfície durante o tempo suficiente para que potencie o efeito pretendido.

As etiquetas têm instruções para o uso seguro e eficaz do produto, incluindo as precauções que devemos ter em relação à aplicação do mesmo, como usar luvas e garantir uma boa ventilação durante ou após o uso do produto.

Use luvas descartáveis ao limpar e desinfetar superfícies. Vai proteger as suas mãos e a sua pele.

Também deverá ter a certeza, de que está a usar um pano limpo ou de preferência uma toalha de papel que pode deitar fora depois de usar.

Não recomendamos o uso de esponjas, uma vez que são absorventes. A não ser que possa usar a esponja e depois deitá-la fora. As esponjas acumulam muita sujidade e são quase impossíveis de limpar.

Usar os produtos errados e não deixar os certos atuarem por tempo suficiente para fazer a sua função, são os erros que precisa de evitar para se manter seguro.

O coronavírus pode sobreviver nas superfícies por muitas horas, mas são prontamente inativados pela limpeza e desinfeção feitas corretamente.

É uma boa prática limpar superfícies rotineiramente da seguinte maneira:

- Limpe as superfícies tocadas frequentemente com solução detergente desinfetante;

- Limpe as superfícies e acessórios em geral quando visivelmente sujos e imediatamente após qualquer derramamento.

Confira de seguida a lista fornecida pela Organização Mundial de Saúde, com os principais objetos a higienizar e comportamentos de risco a evitar:

-Comandos de televisão ou ar condicionado - Lavar as mãos depois de os utilizar ou passar um toalhete higienizante antes da sua utilização;

-Puxadores de portas. É quase inevitável não tocar neles. Para se proteger precisa de higienizá-los frequentemente;

-Copas, refeitórios e cozinhas. As máquinas de café, os microondas, as máquinas de venda automática, as cadeiras, as mesas e outros espaços das copas podem ser ambientes propícios para que o vírus se mantenha vivo por mais tempo e possa propagar-se;

-Máquinas multibanco. As máquinas de multibanco são também fonte de propagação de vírus, dada a elevada utilização diária;

-Corrimãos. Combata o hábito de se apoiar nestes. Os corrimãos são tocados por centenas ou milhares de pessoas diariamente;

-Telefones fixos, apesar do uso do telemóvel ser mais recorrente nos dias de hoje;

-Cumprimentos. Um dos hábitos que maiores riscos traz na propagação de vírus, são os cumprimentos, sejam os tradicionais beijos ou o aperto de mão. Durante este período de incerteza, evite fazê-lo;

-Casas de banho. Muitas são as pessoas que vão às casas de banho para se assoar e não têm por hábito lavar as mãos depois de o fazer, contribuindo para a propagação do vírus.

A PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL!

