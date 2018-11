“Desde cedo, a Madeira se afirmou no mundo”, disse Paula Cabaço

“Desde cedo, a Madeira se afirmou no mundo numa história que recua ao século XV, aquando das primeiras trocas comerciais, altura em que já os nossos antepassados souberam tirar partido da nossa posição geoestratégica e da encruzilhada de rotas em que encontrávamos”, disse Paula Cabaço, na conferência de imprensa de apresentação do Programa do Congresso Internacional ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia mundial’, que se realizou no Espaço Infoart.

Tendo isto em conta, a secretária regional do Turismo e Cultura afirmou que este congresso internacional, que se realiza nos dias 23 e 24 de Novembro, no Centro de Congressos da Madeira, visa suscitar a reflexão, a discussão e o debate sobre várias temáticas, como os desafios ultrapassados com sucesso pelos portugueses ao longo da história, por exemplo.

De acordo com Paula Cabaço, a iniciativa irá contar com “um painel de excelência”, trazendo à Região “figuras de renome” a nível nacional e mundial, ligadas à história, mas também à banca, às forças armadas, à marinha, à universidade, à economia, à gestão, à saúde e às tecnologias, como Duarte Pitta Ferraz, Henrique Leitão, Alistair Mutch, Luís Cabral, Ricardo Reis, António da Silva Ribeiro, Vítor Bento e José Gomes Ferreira.

“Este congresso divide-se, sobretudo, em quatro grandes painéis. Por um lado, a Madeira e a globalização, num segundo painel a globalização do saber científico, num terceiro painel serão discutidos o território, o mundo, a economia ao serviço do homem e a segurança de capitais e, por fim, um painel dedicado às fronteiras digitais na globalização”, referiu, dizendo que este será “um momento alto das comemorações [dos 600 anos]”.

Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, disse que este evento irá “deixar sementes” devido à sua dimensão, sobretudo devido ao rol de oradores que irão enriquecer o Congresso Internacional ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia mundial’. E, por isso, espera que, no futuro, a Região continue a reflectir sobre as temáticas que serão abordadas nos quatro painéis.

A iniciativa está inserida nas comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo. A entrada é gratuita.