Descartada hipótese de greve no Comércio neste Natal

Os trabalhadores do comércio no Funchal, nomeadamente do Comércio Tradicional, não vão fazer greve neste Natal de 2018. A decisão foi tomada esta tarde pela Direcção do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços (SITAM), que no entanto acusa a Câmara Municipal do Funchal de ser a culpada pela situação de verdadeiras “atrocidades” cometidas por alguns comerciantes nesta quadra festiva.

Dando exemplo os horários praticados que chegam a ultrapassar o fecho de portas às 22 horas ou até mais, havendo casos de trabalhadores obrigados a estar de serviço até às 3 horas da madrugada, o presidente do SITAM, Ivo Silva, diz que a culpa disto é a CMF que não impõe restrições nos horários, como era habitual noutras vereações.

A decisão de não partir para a greve, optando-se por uma medida mais a longo prazo, também teve em conta os muitos comerciantes, diz, que são cumpridores e que muitas vezes, mesmo com possibilidade de fazer negócio, mantêm os horários justos para com os colaboradores. Ou seja, uma paralisação nesta altura, afectaria mais quem cumpre do que os habituais incumpridores.

Por seu turno, numa intervenção bastante crítica em conferência de imprensa, realizada na sede do SITAM à Rua da Queimada de Baixo, Ivo Silva disse que a decisão parte por fazer tudo para que, nas próximas eleições autárquicas, a actual vereação, a Coligação Confiança liderada pelo PS, não seja reeleita. Garante que vão fazer reuniões com os partidos que queiram ouvir as suas preocupações e, numa medida mais radical, poderão indicar sentido de voto aos seus associados nas Autárquicas de 2021.

“Decidimos intervir nas próximas Autárquicas para pôr esta coligação fora da Câmara”, garantiu, deixando exemplos do que entende ser má gestão camarária - limpeza das ruas e corte de árvores, etc -, deixando claro que caso a actual vereação da Confiança quiser reunir-se com o SITAM, muito provavelmente não vão aceitar, uma vez que este problema dos horários de Natal que está legislado como sendo competência das autarquias, nem sequer com a vontade expressa também pelo patronato (ACIF e ACS), levou a que se fizesse algo para acabar com os abusos.