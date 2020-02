Descarga de lamas motiva protesto de Sofia Canha

Sofia Canha, vereadora socialista eleita à Câmara Municipal da Calheta, acaba de fazer uma denúncia sobre uma descarga de lamas em plena ribeira da Calheta. A socialista diz não saber a origem do foco de poluição, mas entende ser “inadmissível que as autoridades ambientais não investiguem e não tomem medidas perante um mau cartaz como aquele que estamos assistir”, manifestou há instantes criticando o estado da foz. “Como é possível? Não se pode admitir uma coisa destas. Mesmo ao lado da câmara, de uma praia, junto a hotéis... É uma bonita imagem, não haja dúvida. Numa terra que se quer afirmar como destino turístico de excelência. Nem falo dos impactos no ecossistema marinho”, recriminou.