Deputados das ilhas na Assembleia da República vão receber de viagens só o que gastarem

A novidade é avançada, hoje, na edição semanal do jornal Expresso. Os deputados das ilhas - Madeira e Açores - na Assembleia da República deixam de ter direito a 500 euros mensais para viagens aéreas com os respectivos círculos eleitorais e passam a ter direito ao que realmente gastarem. Pelo menos é esse o sentido do parecer do Conselho de Administração do parlamento nacional, mas a decisão final ainda tem de passar pelos próprio deputados, nomeadamente, através da reunião de líderes.

Há oito meses, o mesmo semanário dava conta de que alguns deputados recebiam apoio em duplicado: Assembleia da República e Subsídio de Mobilidade. Outros nem viajavam, mas por terem morada oficial na Região, recebiam os 500 euros.