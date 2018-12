Deputado do PS-Madeira pede desculpas públicas e ao partido

O deputado do PS-M, Avelino Conceição, que é também vice-presidente do partido, fala pela primeira vez, sobre o polémico caso de que é protagonista, que avançámos ontem no liveblog da ALM da edição digital.

O DIÁRIO acesso ao curto comunicado que o dirigente vai divulgar, onde apresenta desculpas públicas, sem adiantar se haverá ou não repercussões na sua actividade política. O deputado fala ainda de “violação do direito de privacidade”.

Eis o comunicado de Avelino Conceição: “Face às notícias divulgadas sobre um ato por mim praticado há cerca de quatro anos, apresento publicamente, e em particular ao Partido Socialista, as minhas desculpas. Apesar deste lamentável episódio importa salientar que sempre exerci as minhas atividades públicas com o máximo de profissionalismo e seriedade. Aceito sem reservas que este assunto motive uma condenação moral, mas o seu aproveitamento e exposição pública constituem uma violação do direito de privacidade, sendo que já apresentei queixa na Polícia Judiciária”.