A primeira deputada madeirense eleita em Jersey pelo partido Reform Jersey, Carina Alves, disse ao DIÁRIO estar muito preocupada com a actual situação do coronavirus na ilha de Jersey, alertando para a necessidade de mais medidas por parte do governo de Jersey, caso contrário o cenário pode ser dramático. Como exemplo deu o controle no aeroporto para passageiros que estiveram foram do Reino Unido como a única medida tomada esta semana.

“Estes cumprem quarentena, mas os passageiros que vêm do Reino Unido não”, adverte Carina Alves, entendendo que todos os passageiros devem cumprir quarentena obrigatória e que deveria haver um maior rigor e controle dessas pessoas pelas autoridades locais.

Referiu ainda que Jersey possui um hospital velho, embora há muito se discuta a construção de um novo. “Os meios são limitados e se não houver medidas drásticas a situação será dramática”, terminou apelando para a prevenção da população de Jersey onde residem cerca de 20 mil madeirenses.

10 casos confirmados

Recorde-se que o governo de Jersey anunciou a existência de 10 casos confirmados de COVID-19 naquela ilha. A informação foi dada no decorrer da já habitual conferência de imprensa diária para apresentar o boletim informativos sobre o coronavírus na Ilha do Canal. Dos 10 casos infectados por COVID-19, 8 tiveram origem nas áreas de transição activa da doença e dois casos foram transmitidos já na comunidade de Jersey.

O aumento de mais 7 casos num só dia deixou a comunidade madeirense residente na ilha do canal apreensiva. O DIÁRIO contatou diversos emigrantes madeirenses que reclamam urgentemente mais medidas para conter a propagação do vírus COVID-19 na ilha. Um emigrante natural de Câmara de Lobos disse ao DIÁRIO não perceber como é que o governo de Jersey ainda não tomou medidas mais drásticas relativamente aos bares, shoppings e pubs onde é costume juntar muita gente. “Aqui a vida continua normal, o único aviso que fizeram foi o de levar as mãos várias ao dia. As escolas só vão fechar na próxima segunda-feira”.

As entidades de saúde do governo de Jersey realizaram testes a 333 casos suspeitos de coronavirus, sendo que 323 casos deram negativo e 10 casos positivos.